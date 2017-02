Ha fatto il giro del mondo il video che ritrae un'infermiera di una casa di riposo inglese mentre improvvisa una lap dance hot davanti a un anziano centenario malato di demenza. Il filmato è stato visualizzato da milioni di utenti dei social network ed ha indignato il web per la scabrosità dei contenuti. La donna, la 26enne Brittany Fultz, lavora in una casa di ricovero per anziani in Ohio ed è lì che ha girato il videp hot in cui si muove in modo decisamente inappropriato di fronte a un uomo anziano che non può opporre resistenza a quel teatrino.

Brittany Fultz fa battute e ammiccamenti davanti a un anziano che resta stupito e disorientato da quanto sta accadendo. Secondo quanto riporta il Mirror, l'uomo sarebbe stato molestato sessualmente. Le immagini mostrano anche l'infermiera toccarlo. La donna è stata licenziata e sarà sottoposta a un processo. Secondo gli avvocati difensori della 26enne l'anziano non avrebbe opposto nessuna resistenza. Anzi, i legali sono arrivati a dire che "sembrava gradire lo spettacolo", come se un centenario potesse in qualche modo interrompere una ragazza di 26 anni.