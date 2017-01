Avere un defibrillatore a portata di mano e da poter impiegare nel più breve tempo possibile a volte può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo sa bene un anziano signore veneto salvato in extremis da un professore di scuola media con il defibrillatore in dotazione all'istituto scolastico. Come racconta Il Gazzettino, l'uomo stava passeggiando tra le bancarelle del mercato della sua città, Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, quando è stato colto da malore e di è accasciato a terra. A dare l'allarme sono state altre persone presenti sul posto che hanno attirato l'attenzione di alcuni agenti della polizia locale che si trovavano sul posto.

La pattuglia, constatata la situazione, non ha perso tempo e mentre veniva allertato il 118 si sono subito recato in un vicina scuola media per recuperare un defibrillatore. Dall'istituto è subito accorso uno dei docenti abilitato all'uso dello strumento di rianimazione, un professore di educazione fisica w delegato veneto della Federazione italiana salvamento acquatico. "Ho subito utilizzato il defibrillatore. La persona era priva di sensi, ma lentamente si è ripresa fino a che sono arrivati i soccorsi e hanno continuato la rianimazione, partendo poi per l'ospedale" ha raccontato il docente sottolineando l'importanza del primo soccorso.