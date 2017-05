Un turista è stato attaccato da un Drago di Komodo mentre si trovava nel parco nazionale situato nella parte occidentale della provincia indonesiana del Nusa Tenggara. L'uomo, di nazionalità singaporiana, stava visitando il Komodo National Park, come ha spiegato un ufficiale della stessa struttura, identificato come Sudiyono, al The Jakarta Post. Si sarebbe avvicinato alle lucertole giganti mentre mangiavano, cercando di scattare alcune foto, nonostante gli avvertimenti dei locali, ha detto Sudiyono. L’incidente sarebbe infatti avvenuto in un’area vietata ai turisti. Ferito gravemente alla gamba sinistra è stato portato con l'elicottero ad un centro medico locale, prima di essere trasferito al Siloam General Hospital su un motoscafo militare. Il Jakarta Post ha identificato l'uomo ferito in Lon Lee Alle, un turista di 50 anni originario di Singapore, ma un precedente post su Facebook della pagina Boat Charter Komodo riferiva che l'uomo fosse della Malesia.

Sudiyono ha spiegato che questo è stato il primo incidente che coinvolge un essere umano al Komodo National Park in cinque anni. Sono circa 5mila gli esemplari che vivono nel parco nazionale situato nei pressi delle piccole Isole della Sonda, circa 1.600 chilometri a est di Giacarta. L'animale è noto per essere aggressivo, ma gli attacchi mortali contro gli esseri umani sono rari.