Un 70enne italiano, Bruno Gallo, è stato condannato in Indonesia a cinque anni di carcere per avere avuto rapporti sessuali con minorenni sull'isola di Lombok. Secondo quanto stabilito da un giudice della provincia ovest di Nusa Tenggara, l'uomo avrebbe offerto denaro e regali alle vittime (tutti ragazzi tra i 16 e 17 anni) per attirarle nella sua abitazione, dove poi avrebbe fatto sesso con loro. Gallo dovrà anche pagare una multa di 100 milioni di rupie (7.500 dollari) o scontare tre mesi ulteriori di carcere.

Sebbene nella maggior parte delle province indonesiane sia consentito il sesso consensuale tra coppie gay, l'età del consenso è di almeno 18 anni. "È stato condannato a cinque anni perché qui si parla di vittime minori, ha violato la legge di protezione dell'infanzia", ha detto Didiek Jatmiko, portavoce del tribunale distrettuale di Mataram. L'avvocato del 70enne, Denny Nur Indra, ha detto che non sarà presentato ricorso in appello, ma ha sostenuto che il suo assistito non sapeva di compiere atti illegali. "Ha ammesso di avere un disturbo sessuale, ma dovrebbe essere curato per questo", ha detto il legale.

Lombok e molte altre isole indonesiane, tra cui Bali, sono conosciuti per loro poco edificante reputazione di “paradisi per pedofili stranieri”, legata al turismo sessuale minorile. L'anno scorso il pedofilo australiano, Robert Andrew Fiddes Ellis, 70 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere dopo che un tribunale lo ha dichiarato colpevole di fare sesso con almeno undici ragazze nella sua casa di Bali.