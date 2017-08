in foto: Enzo Introcaso e Jessica Altes (Facebook).

Erano andati in Indonesia per trascorrere le vacanze estive tra natura selvaggia e luoghi incantevoli bagnati dal mare. Eppure, è mancato poco che il loro viaggio si trasformasse in tragedia: scomparsi da otto giorni, persino la Farnesina era stata allertata dai loro familiari. Ma, dopo ore interminabili di apprensione e angoscia, il lieto fine: Enzo Introcaso, 29enne agente di import export, originario di Milano ma residente a Düsseldorf, e la sua fidanzata tedesca Jessica Altes sono stati ritrovati sani e salvi e presto potranno tornare a casa. A darne notizia è stata Giusy, la sorella del ragazzo, che in un post su Facebook ha ringraziato quanti si sono impegnati nelle ricerche.

Tutto è cominciato lunedì 21 agosto, quando la stessa sorella di Enzo annuncia che suo fratello e la fidanzata sono scomparsi da otto giorni nelle isole di Palau, tra Indonesia e Malesia, dove si trovavano in vacanza dal 4 agosto. "Abbiamo fatto la denuncia per attivare la Farnesina – scrive su Facebook -, ma anche il vostro contributo può essere fondamentale. Non abbiamo tempo, ogni minuto è cruciale!! Aiutatemi ripostando questo mio annuncio". Di loro si sono perse le tracce dal 12 agosto scorso, quando la famiglia li ha contattati per l'ultima volta telefonicamente. Poi, il vuoto. Nessun segnale, nessun accesso a internet e altri dispositivi bloccati. Anche il Ministero degli Esteri si è attivato per poter dare una risposta ai loro conoscenti. Poi, la notizia tanto attesa: Enzo e Jessica "stanno bene, si trovano nell'isola di Maratua e stanno bene, ma impossibilitati ad accedere a mezzi di comunicazione". Pare, infatti, che una tempesta abbia reso impraticabile qualsiasi collegamento con la terraferma, e presto torneranno a casa.