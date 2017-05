Ha 10 anni, si chiama Meet Ayra ed è uno dei bambini più grassi del mondo visto che pesa più di 180 chili. Il "piccolo", che vive insieme ai genitori di 36 e 45 anni in Indonesia, è arrivato a pesare così tanto non a causa di una malattia, bensì per un'alimentazione profondamente sbagliata che l'ha portato per anni a mangiare decine di volte al giorno, spesso pur non avendo fame. Ancora oggi, come raccontano il padre e la madre, capita che si ingozzi fino a cinque volte ogni giorno di pasta, riso, carne, e che malgrado ciò sembri insaziabile.

Secondo i medici che hanno preso in carico il suo caso, l'unica soluzione ormai praticabile per Meet sarebbe un intervento chirurgico e una riduzione delle dimensioni dello stomaco. I genitori del bambino hanno ovviamente approvato, sottolineando che effettivamente per un lungo periodo di temo non hanno avuto nessuna cura per l'alimentazione del figlio: "Mangiava cinque barattoli di spaghetti in scatola al giorno e litri di Coca Cola, senza nessun controllo da parte nostra". Una situazione che, evidentemente, alla lunga è diventata così grave da non permettere a Meet di poter fare praticamente nulla: solo quando ormai era costretto a vivere su un letto il padre e la madre si sono decisi e hanno contattato degli esperti.