Selamat Riayadi, un ragazzo di sedici anni, domenica scorsa avrebbe sposato in Indonesia una donna molto più grande di lui, la settantunenne Rohaya. La notizia e alcune immagini del matrimonio sono rimbalzate sui media locali e internazionali e la storia dei due amanti è apparsa anche sul tabloid britannico Daily Mail. A quanto pare, il sedicenne e la sposa – una donna già rimasta vedova due volte – sarebbero stati pronti a togliersi la vita insieme se le famiglie avessero impedito il loro matrimonio. Non avrebbero sopportato di vivere senza stare insieme. Così alla fine la comunità avrebbe accettato la loro unione e il ragazzo e l’anziana donna si sarebbero sposati nel villaggio di Karangendah, nella provincia indonesiana della Sumatra meridionale. Alcune foto del matrimonio – in cui si vede il giovane sposo vestito di verde e accanto a lui la donna con un vestito color oro e un foulard che le copre il capo – sono state diffuse online e diversi siti indonesiani che hanno riportato la storia della coppia si sono interrogati sulla veridicità della notizia.

Entrambi poveri, non si sarebbero sposati per interessi economici – Una fonte indonesiana ha fatto però sapere di aver parlato con il leader della comunità che avrebbe confermato sia il matrimonio che le minacce dei due di uccidersi se gli avessero impedito di sposarsi: “Hanno detto che volevano suicidarsi perché erano innamorati così se uno di loro moriva, entrambi sarebbero morti”. Il matrimonio non sarebbe stato “motivato” da interessi economici: entrambi, infatti, sarebbero ugualmente poveri. In Indonesia non sono insoliti i matrimoni tra uomini molto più anziani delle donne, ma raramente accade il contrario come in questo caso. Un’altra storia simile risale allo scorso febbraio, quando un ventottenne ha sposato una vedova di ottantadue anni.