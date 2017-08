Terribile e assurda tragedia in India dove in appena 72 ore un ospedale locale ha registrato la morte di ben 61 bambini, per lo più neonati venuti alla luce nelle settimane precedenti. Il dramma nell'ospedale Baba Raghav Das della città di Gorakhpur, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Lo riporta oggi la tv locale Ndtv di New Delhi. Secondo fonti sanitarie citate dai media indiani, dei 19 bambini morti nelle ultime 24 ore, quattro sono deceduti per encefalite ma non sono riportate quali siano le motivazioni degli altri casi.

Secondo la direzione sanitaria dell'ospedale, i motivi principali sarebbero da ricondurre alla forte ondata di maltempo che ha colpito la zona portando a inondazioni e conseguenti infezioni nei piccoli indifesi. "Stiamo ricevendo molti pazienti dall'Uttar Pradesh orientale, dal Bihar e dal Nepal che sono Stati colpiti da una forte ondata di maltempo legata al monsone stagionale, e questo porta ad un possibile aumento del numero dei decessi" hanno dichiarato infatti dal reparto di pediatria del nosocomio.

Secondo le statistiche dello stesso ospedale, dall'inizio dell'anno sono morti 1250 bambini per encefalite e nel reparto di rianimazione neonatale. La notizia fa ancora più scalpore se si pensa che nello stesso ospedale, all'inizio di agosto, in appena una settimana si sono registrati ben 70 decessi di bambini, apparentemente per mancanza di ossigeno. Nell'ambito di questo ultimo caso, la polizia indiana nelle scorse ore ha arrestato il direttore dell'ospedale e sua moglie che erano già formalmente indagati con l'accusa di aver lucrato sui soldi destinati a pagare i fornitori.