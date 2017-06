in foto: Soccorsi in India in seguito all'incidente mortale nello stato di Uttar Pradesh (Getty).

Tragico incidente domenica notte in India, dove un tir si è letteralmente schiantato contro un autobus. Il bilancio è drammatico: si parla di almeno 22 vittime e decine di ustionati a causa delle fiamme che si sono alzate in seguito allo scontro tra le due vetture. È successo nella città di Bareilly, nello Stato di Uttar Pradesh, come riferisce l'agenzia di stampa Ians. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, nello scontro frontale è rimasto coinvolto un autobus per il trasporto di passeggeri partito da New Delhi e diretto a Gonda. Il violento urto, ha riferito un testimone, ha causato una forte esplosione che ha provocato l'incendio, intrappolando senza via d'uscita le persone che erano a bordo.

L'autista del camion si è dato intanto alla fuga, mentre erano già in corso le operazioni di salvataggio, e risulta latitante, mentre il bilancio dei morti, molti dei quali devono ancora essere identificati, potrebbe crescere perché molti dei passeggeri, in totale 37 persone, sono ustionati e ricoverati in gravi condizioni. Le strade dell'india continuano a essere tra le più pericolose del mondo, con circa 110mila persone rimaste uccise ogni anno in incidenti del genere, causati per la maggior parte dalla scarsa manutenzione del manto stradale, per la presenza di veicoli troppo vecchi e per le guide sconsiderate.