India, santone cerca di violentare una 23enne per l’ennesima volta. Lei lo evira con un coltello

La vicenda accaduta in Kerala, Stato dell’India. Secondo quanto diffuso da fonti locali, il santone avrebbe ripetutamente violentato la ragazza per 8 anni, fino a che la 23enne non ha reagito evirandolo parzialmente con un coltello da cucina.