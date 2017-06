in foto: Un frame del video che mostra gli aggressori dare fuoco al senzatetto

Ancora una volta, purtroppo, l’India è al centro di un caso di violenza brutale e indiscriminata. A pagarne le conseguenze, stavolta, è stato un senzatetto che, per ragioni attualmente ancora sconosciute, è stato attaccato da un gruppo di ragazzi ubriachi durante la notte dello scorso 4 giugno. Gli aggressori hanno anche girato un video che testimonia la raccapricciante aggressione che, negli ultimi giorni, sta facendo il giro dei social di tutto il mondo ed è diventato virale soprattutto in India.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo aggredito, un senzatetto sui 50 anni, stava dormendo su un marciapiede nei pressi di una filiale della Indian Bank quando quattro ragazzi di giovane età, di cui uno minorenne, avrebbero dato fuoco ai genitali della vittima. Quest’ultima, in condizioni di scarsa lucidità a causa dell’alcool, non sarebbe stata in grado di reagire per difendersi né di scappare e, in seguito, sarebbe stata anche percossa con dei tubi di metallo dallo stesso gruppo di persone.

La polizia ha identificato ed arrestato i presunti responsabili, che hanno ammesso di aver commesso un simile gesto a causa dello stato di ebbrezza in cui si trovavano e hanno, quindi, confessato le loro colpe. La polizia sta cercando di rintracciare la vittima dell’accaduto, in modo che possa essere avviato il dovuto procedimento penale, specie considerando che il video ha suscitato numerosi dubbi sull’ordine pubblico a livello locale e nazionale.