Due uomini che rapiscono una ragazzina che tenta di fuggire e picchiano brutalmente la madre in lacrime che tenta di opporsi in tutti i modi al sequestro. È la drammatica scena ripresa in un video diventato virale sui social e che mostra quanto accaduto alcuni giorni fa in un villaggio indiano del distretto di Jodhpur , nello stato del Rajasthan, nell'ovest del Paese. Come raccontano i media locali, dietro la brutale aggressione si nasconderebbe una storia di spose bambine e matrimoni combinati, purtroppo ancora una piaga nel Paese orientale.

Un uomo, identificato come Aamad Khan, avrebbe promesso in sposa la figlia minore a un uomo del posto chiamato Shaukat. La madre però si sarebbe opposta all'accordo perché la figlia è minorenne e avrebbe chiesto di aspettare fino alla maggiore età ma per tutta risposta l'uomo si sarebbe presentato con un amico nella fattoria della famiglia portando via la ragazzina contro la sua volontà.

Grazie al video la polizia locale però ha identificato i responsabili dell'aggressione avvenuta l'11 settembre scorso e li ha arrestati. I due ora sono in custodia giudiziaria in attesa del processo mentre gli agenti proseguono le indagini per capire se sussiste anche l'accusa di matrimonio di un minore.