Julia Fernandes, una donna di 29 anni, è stata scoperta dopo aver rapito dei bambini ai legittimi genitori e averli messi in vendita tramite i gruppi WhatsApp: è accaduto in India, per la precisione a Mumbai, e la notizia – che appare oggettivamente incredibile – trova conferma in alcuni tra i più autorevoli giornali del paese, come Hindustan Times.

Dopo una segnalazione anonima, le forze dell'ordine sono entrate a casa della donna e hanno prelevato il suo cellulare scoprendo che custodiva in memoria oltre 100 immagini di bambini elencati "in vendita". Un portavoce della polizia ha spiegato: "Stiamo monitorando i numeri telefonici che hanno ricevuto i messaggi e le foto WhatsApp dalla Fernandes e stiamo procedendo al monitoraggio delle coppie che hanno acquistato bambini per cercare di salvarli".

Dal canto suo Julia Fernandes, la donna scoperta mentre tentava di vendere i bambini su WhatsApp, ha cercato di difendersi affermando di essere solo un intermediario di una banda criminale e che avrebbe trovato gli acquirenti cercando tra i centri per la fertilità chi stava lottando per cercare di avere un figlio naturalmente.