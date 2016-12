E' di almeno due passeggeri morti e 60 feriti, alcuni dei quali gravemente, il bilancio il bilancio del deragliamento di un treno avvenuto questa mattina poco prima dell'alba in India, nei pressi dell’importante snodo di Kanpur. Lo rende noto l’agenzia di stampa Ani specificando che ad essere usciti dai binari sono stati 15 vagoni dell'espresso Sealdah-Ajmer. L’incidente, ha spiegato l’ispettore generale Zaki Ahmad, è avvenuto intorno alle 5,20 locali per cause ancora da chiarire a 50 chilometri a sud di Kanpur, e soltanto i primi cinque vagoni e gli ultimi tre del convoglio sono rimasti sui binari. Giunte sul posto, le squadre dei soccorritori hanno organizzato il trasferimento dei feriti negli ospedali di zona. Secondo le prime informazioni, alcuni vagoni sarebbero finiti in un canale.

Secondo le prime informazioni riportate dai media indiani sul luogo dell'incidente questa mattina la visibilità era assai scarsa, e ciò potrebbe aver contribuito a causare l'incidente. Gli inquirenti indiani, tuttavia, non escludono l'ipotesi che un tratto dei binari fosse danneggiato e non adeguatamente revisionato.

Purtroppo le condizioni dei trasporti ferroviari in India non sono delle migliori e poco più di un mese fa, il 21 novembre, 150 passeggeri sono morti quando il treno Indore-Patna è deragliato nei pressi della stazione di Pukhrayan, lungo il tratto ferroviario Jhansi-Kanpur. Il convoglio era partito con ben 13 ore e 40 minuti di ritardo: ciò aveva fatto desistere decine di passeggeri dal salire a bordo evitando che la strage, già estremamente grave, provocasse altre vittime.