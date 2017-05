Un matrimonio finito in tragedia. Un muro è crollato durante una cerimonia nuziale a Bharatpur, nel Rajasthan, lo Stato più grande dell'India, uccidendo almeno 24 persone tra cui quattro bambini. Numerosi i feriti. La struttura di cemento sarebbe finita sugli ospiti che aveva cercato di trovare riparo dalla pioggia battente durante una tempesta, ha detto il soprintendente della polizia Anil Tank. "Abbiamo lavorato per tutta la notte", ha detto uno dei soccorritori intervenuti sul luogo del dramma. "Abbiamo cercato di salvare il maggior numero possibile di persone, la scena era orribile", ha aggiunto l’uomo. Almeno 26 persone sono rimaste ferite nel crollo, 15 delle quali in modo grave dopo il crollo del muro alto circa 4 metri per 27 di lunghezza. Secondo l'agenzia di stampa Press Trust of India, diverse panche su cui era stato sistemato del cibo erano state poste lungo il muro.

La polizia ha aperto un'indagine sulla vicenda, arrestando l’organizzatore del matrimonio: il sospetto è quello di aver causato una strage per negligenza. Il magistrato distrettuale Narendra Kumar Gupta ha dichiarato: "Abbiamo aperto un’inchiesta e preso in custodia uno degli organizzatori del banchetto. Verificheremo se i proprietari della sala avessero una licenza valida. Nel caso in cui non fosse così, prenderemo le opportune misure”. Gupta ha assicurato che le famiglie delle vittime saranno risarcite con 50.000 rupie (775 dollari) per ogni persona uccisa.