Almeno nove persone sono rimaste uccise nel crollo di una grossa pensilina in cemento avvenuto oggi alla fermata di un autobus a Somanur, 25 chilometri da Coimbatore (Stato indiano di Tamil Nadu), mentre un'altra ventina di persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. Le immagini dell'incidente mostrano una parte della tettoia crollata sull’autobus. Tutte le persone rimaste coinvolte stavano attendendo il pullman alla fermata.

Secondo il portale OneIndia in lingua tamil, il tetto presentava da qualche tempo visibili crepe causate dalle recenti forti piogge monsoniche ed era in uno stato di semi-abbandono. Il primo ministro E Palaniswami ha già annunciato un indennizzo pari a 4 lakh (1.300 dollari) per le famiglie delle vittime e fino a Rs. 50.000 (650 dollari) per coloro che hanno subito ferite.