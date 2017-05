Dramma in India. Un pullman che trasportava pellegrini è finito in un fiume dello Stato settentrionale di Uttarakhand. Il bilancio dell’incidente è gravissimo: si parla almeno di 21 morti e 7 feriti. Lo ha reso noto la tv IndiaToday. il bus, che aveva a bordo 28 passeggeri provenienti dal santuario di Gangotri nell' Himalaya, è uscito di strada per cause imprecisate finendo nelle acque del fiume Bhagirathi dopo un volo di 300metri. Le vittime erano originarie dello Stato centrale del Madhya Pradesh.

Secondo quanto riportato dall'emittente BBC, 17 salme sono stati recuperati dal fiume e si sta lavorando per ritrovare gli altri corpi. Il primo ministro di Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, ha scritto Twitter che la notizia era "molto dolorosa", e ha annunciato l'intenzione di dare un compenso alle famiglie delle vittime pari a 200.000 rupie (poco più di 3.082 dollari). I feriti sono stati ammessi agli ospedali distrettuali di Uttarkashi e Chinyalisaur, ha dichiarato il magistrato del distretto locale, Ashish Shrivastava. Le operazioni di salvataggio sono state portate avanti dalla polizia di frontiera indo-tibetana (ITBP). Tuttavia il buio non ha reso facile i soccorsi.

Lo stato di Uttarakhand, dove è avvenuta la tragedia, fa parte di una zona dove sono presenti molti templi indù ed è meta di turisti soprattutto in questo periodo, tra maggio e giugno , che vanno a godersi le temperature più miti della montagna per fuggire dal caldo torrido di altre zone dell’India.