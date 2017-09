Un bambino di appena 14 mesi ha salvato la vita a un adolescente di 15 anni. Proprio così: è accaduto in India a Pankaj Joshi, un giovane che da tempo era in dialisi perché soffriva di una grave forma di insufficienza renale, che pochi giorni fa ha ricevuto due reni da un bimbo di poco più di un anno deceduto in seguito a una malattia: "Non so come si chiami questo piccolo eroe – ha detto Pankaj ai giornali indiani – ma spero un giorno di poter rintracciare i suoi genitori per ringraziarli". Il ragazzo, infatti, da quasi dieci anni soffriva di una grave patologia al rene che gli imponeva tre giorni alla settimana di sottoporsi a estenuanti sedute di dialisi. Alcune settimane fa però i medici gli hanno comunicato una bellissima notizia, cioè che avrebbe potuto molto probabilmente condurre una vita più normale perché era stato trovato un donatore, cioè un bambino di un anno e due mesi.

Tale donatore è il più piccolo che sia mai stato autorizzato in India. Il bimbo è stato dichiarato morto in seguito a un'emorragia cerebrale verificatasi dopo una caduta dalle scale. I suoi genitori l'hanno subito accompagnato in ospedale, ma purtroppo per lui tutti i tentativi di salvarlo non sono andati a buon fine. poche ore dopo il decesso il padre e la madre hanno autorizzato l'asportazione dei piccoli reni, della misura di appena sei centimetri, per poi trapiantarli con successo nel corpo di Pankaj Joshi.