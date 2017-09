Era stato incaricato dalla madre della bimba di andare a prendere la piccola di 7 anni a scuola, ma lui ne ha approfittato per portare la nipotina in una zona isolata, dove l'ha brutalmente violentata prima di ucciderla e abbandonare il cadavere sul posto. È la sconcertante storia che arriva dall'India dove lo zio della piccola è stato fermato e arrestato dalla polizia dopo il ritrovamento del corpicino senza vita della bambina. Il dramma nel piccolo villaggio di Kulathupuzha, nel parte orientale del distretto di Kollam, a circa 60 km dalla capitale dello stato del Kerala, Thiruvananthapuram.

A lanciare l'allarme era stata la madre della piccola che non vedendola tornare all'orario previsto e non riuscendo a mettersi in contatto con l'uomo, compagno di sua sorella, si era insospettita e aveva allertato le forze dell'ordine. La polizia aveva avviato le ricerche nell'area insieme ai parenti facendo la macabra scoperta poco dopo. L'uomo arrestato, identificato come Rajesh, ha ammesso davanti agli inquirenti di aver abusato e poi strangolato la piccola. Secondo alcuni giornali locali inoltre, l'uomo avrebbe anche avuto rapporti sessuali con il corpo morto dopo l'omicidio. Per la polizia ha ucciso la bimba per coprire la violenza sessuale.