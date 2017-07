Almeno 28 persone sono morte e nove sono rimaste ferite nello Stato settentrionale indiano di Himachal Pradesh. Stavano viaggiano su un autobus che è precipitato per 300 metri lungo una scarpata nei pressi di Khanetri. L’autista, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo della guida mentre attraversava il distretto di Shimla. Sembra che il mezzo fosse partito da Solan, con una quarantina di passeggeri a bordo, decisi a raggiungere il distretto del Kinaur. Il dramma è avvenuto verso le 9 (ora locale). Quando i soccorsi sono arrivati, per molti purtroppo non c’era già più niente da fare. Molte delle quaranta persone sono state portate d’urgenza in ospedale. Tuttavia, date lo loro condizioni, non è ancora possibile fare un bilancio definitivo della vittime, in quanto molti dei passeggeri sopravvissuti risultano feriti gravemente. Gli inquirenti ora stanno cercando di fare luce su questo dramma. Per adesso nessuno dei viaggiatori rimasto in vita è nelle condizioni di riferire che è successo.

Ennesimo incidente stradale che coinvolge un bus in India.

Un incidente stradale drammatico ma purtroppo non è inusuale per l’India. Appena quattro giorni fa 16 pellegrini indù sono morti e 19 sono rimasti feriti quando il bus sul quale viaggiavano è precipitato in una gola del distretto di Ramban, nello stato settentrionale indiano di Jammu e Kashmir, tra le montagne dell'Himalaya. E ancora ad aprile un pullman su quale viaggiavano una cinquantina di passeggeri, lungo una strada di montagna sempre nello Stato indiano dell'Himachal Pradesh, ha perso aderenza col terreno ed è precipitato in una scarpata, finendo la sua caduta dentro il fiume Tons, che attraversa la regione Nerwa: i morti in quel caso sono stati 40.