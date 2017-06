in foto: l'autobus coinvolto nell'incidente avvolto dalle fiamme

Sono almeno 22 le vittime di un incidente avvenuto la notte del 5 giugno nell’India settentrionale. Un autobus partito dalla città di Gonda, nello Stato dell’Uttar Pradesh, e diretto verso la capitale Nuova Delhi si è scontrato contro un camion nei pressi della città di Bareilly. Il violento urto frontale tra i due veicoli sarebbe avvenuto poco dopo l’una di notte. Illeso il conducente del camion mentre appare pesante il bilancio delle vittime tra i passeggeri dell’autobus, appartenente ad una società di trasporto pubblico locale.

L’impatto avrebbe deformato la carrozzeria dell’automezzo rendendo impossibile l’apertura delle porte e trasformando il bus in una trappola mortale a causa delle fiamme divampate a partire dal serbatoio del carburante, esploso a causa del violento urto. Alcuni dei 37 passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo rompendo i finestrini dell’autobus ma per la maggior parte di loro non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver domato l’incendio, le autorità intervenute sul posto hanno contato, purtroppo, 22 cadaveri, carbonizzati al punto tale da renderne difficile l’identificazione. I 15 sopravvissuti sono stati ricoverati urgentemente all’ospedale più vicino con ferite di gravità variabile, mentre l’autista del bus avrebbe riportato delle ferite lievi.

L’opinione pubblica indiana appare agitata dinanzi all’ennesimo incidente stradale con decine di vittime. Con oltre 110mila morti all’anno, cioè più di 300 decessi al giorno, le strade indiane risultano tra le più letali del mondo. Secondo le statistiche nazionali, la maggior parte degli incidenti sarebbero causate da guida pericolosa, scarsa manutenzione delle strade e ad un parco auto circolante sempre più vecchio.