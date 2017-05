I più si accontentano di possedere un cane o un gatto, magari i più bizzarri si spingono ad ospitare un serpente in una teca della sala, ma difficilmente chi deve scegliersi un animale domestico opta per dell tarantole. Una donna indonesiana, tuttavia, ha deciso di condividere il suo appartamento proprio con la bellezza di 1.500 tarantole, convinta che quei simpatici ragni pelosi possano garantire la stessa docilità e lo stesso affetto di un cane o di un gatto.

Ming Cu, questo il nome della curiosa allevatrice di ragni, ha iniziato a collezionarli nel 2010 nella sua casa di Bandung City, Indonesia. Con il passare del tempo ha scoperto che tutto sommato non erano animali antipatici, al contrario ne è rimasta così affascinata che è diventata una vera e propria collezionista: "Ho iniziato ad acquistare tarantole e anche a rivenderne alcuni esemplari . Spesso sono anche stata morsa, ma il mio amore per loro mi fa resistere anche al dolore". Con il passare degli anni Ming ha accumulato 1.500 tarantole e speso un patrimonio di 55mila dollari. Pian piano, però, la spesa si è trasformata in investimento vero e proprio e ora sono molti gli appassionati indonesiani che si rivolgono a lei se vogliono acquistare, come animale domestico, non un cane o un gatto ma una tarantola.