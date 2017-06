A Senigallia, nelle Marche, si indaga su un sospetto caso di Blue Whale, il “gioco” nato in Russia di cui si parla tanto anche in Italia ormai da settimane. Un ragazzino di diciassette anni è stato allontanato da casa e affidato a una comunità dal tribunale dei minori. A scrivere della sua vicenda è il Corriere Adriatico secondo cui sul braccio dell’adolescente sono stati trovati dei segni che fanno pensare alla balena della macabra sfida che avrebbe portato dei ragazzini a togliersi la vita. Come in tantissimi casi analoghi, anche questa volta non c’è alcuna certezza su quanto sta accadendo ma i dubbi avrebbero spinto lo stesso le autorità a tenere sotto controllo il giovane. Sono stati i compagni di classe del diciassettenne a far pensare a quel macabro rituale del Blue Whale.

Si è sentito male due volte mentre era a scuola – Da quanto emerso, il diciassettenne nell’ultimo mese si è sentito male due volte mentre era a scuola. È svenuto all’improvviso e portato in ospedale i sanitari hanno notato le incisioni sul braccio. La ferita, non troppo recente, è stata fotografata e repertata. Una seconda volta, dopo il ricovero, i compagni di classe hanno riferito che per tutto il giorno il giovane non aveva parlato con nessuno. I servizi sociali, allertati dall’ospedale, hanno informato la Procura dei minori che ha dato loro dieci giorni di tempo per capire di cosa si trattasse. Sono stati quindi ascoltati i genitori del giovane che però non si sarebbero accorti di nulla. Alla fine il tribunale dei minori ha optato per un allontanamento precauzionale, temendo che la famiglia da sola non sarebbe riuscita a scongiurare una possibile tragedia.