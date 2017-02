Una donna inglese di 33 anni, Suzanne Patrick, ha raccontato su Facebook la brutta esperienza vissuta quando, dopo aver parcheggiato per andare a fare la spesa, si è ritrovata sulla sua auto un biglietto offensivo lasciato da uno sconosciuto. Suzanne è una donna disabile che per camminare è costretta a usare un bastone ed è anche incinta di sette mesi e mezzo. Ha raccontato di non aver trovato un posto riservato ai disabili nel parcheggio del supermercato a Leeds e così di aver lasciato la macchina in uno di quelli per mamme con bambini. Ma quando appunto è tornata alla sua auto ha trovato il biglietto nel quale la insultavano dicendo che quel posto era per le famiglie e non per le donne “grasse e pigre”.

La donna, disgustata e dispiaciuta per quel bigliettino, è tornata anche nel supermercato e ha mostrato il messaggio lasciato sulla sua auto alla signora del servizio clienti, che è rimasta scioccata come lei. Poi ha deciso di pubblicare la foto del biglietto trovato sulla sua auto anche su un gruppo Facebook dedicato alla sclerosi multipla dicendosi “sconvolta” e ricevendo molte risposte di solidarietà. La gran parte degli utenti ha scritto di trovare “disgustoso” il messaggio lasciato al supermercato. Dopo le offese di uno sconosciuto, dunque, la signora ha almeno ricevuto grande sostegno da parte della comunità locale.