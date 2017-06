Una vittima e due feriti. È il drammatico bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sulla Statale 172 dei Trulli, a Fasano, nel Brindisino. La vittima si chiamava Nicola Vittore, era un carabiniere di quaranta anni originario di Gioia del Colle. Padre di due bambini piccoli, aveva appena lasciato la sua famiglia al mare. Secondo una prima ricostruzione del drammatico incidente, il carabiniere viaggiava su una Opel Astra in direzione Sammichele di Bari. Era la città dove viveva e dalla quale il giorno dopo sarebbe ripartito per entrare in servizio a Matera, dove lavorava come appuntato scelto. Ma nella notte, per cause ancora in corso d’accertamento della polizia stradale, l'auto del carabiniere è entrata in collisione con una Kia e una Bmw che viaggiavano in direzione contraria. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, carabinieri e polizia stradale.

Il carabiniere è morto sul colpo – Per il carabiniere ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118 è stato inutile – l’uomo è morto sul colpo – mentre le persone a bordo delle altre due vetture, si tratta di un uomo di Martina Franca e una donna di Pezze di Greco, sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. La donna, che viaggiava sulla Kia insieme a un uomo rimasto illeso, avrebbe riportato una ferita al braccio mentre l’altro avrebbe fratture in tutto il corpo. Entrambi sono stati portati all’ospedale Perrino di Brindisi. Sono state necessarie diverse ore prima che le forze dell’ordine completassero il rilievi e che il traffico tornasse a scorrere normalmente.