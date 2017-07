Drammatico incidente sul lavoro intorno alle 11.30 di questa mattina in una ditta di San Giorgio delle Pertiche, la Unicka S.r.l., nel Padovano. Un operaio di quarantotto anni è stato colpito da una scheggia che gli ha reciso l'aorta. La vittima si chiamava Gezim Haka, era di origine albanese e residente nello stesso comune teatro del dramma, a San Giorgio delle Pertiche. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava utilizzando una macchina taglia lamiere quando è avvenuto l’incidente nell’azienda, che si occupa di produzione dell’acciaio. Improvvisamente l’uomo è stato colpito da una scheggia che gli ha trapassato il collo uccidendolo di fatto di colpo.

Inutile ogni tentativo dei soccorritori di salvare l'operaio – Sul posto – per i primi soccorsi e per ricostruire la dinamica esatta e le cause dell’incidente – sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal e i soccorritori del 118 ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’albanese.