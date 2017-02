Drammatico incidente nella mattinata di oggi in località Pardice, nel Comune di Savelli (Crotone). Un uomo di trentasette anni, A.M., è rimasto ucciso, schiacciato dal peso di un palo, mentre stava lavorando. La vittima, originaria di Castrovillari (Cosenza), era un dipendente di una ditta appaltatrice dell’Enel. Da quanto ricostruito l’operaio, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito mentre stava lavorando da un palo in cemento della linea dell’Enel che improvvisamene si è spezzato in due e lo ha travolto. Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto in una zona impervia e non facilmente accessibile ai mezzi di soccorso.

Sul caso indagano i carabinieri – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che, dopo l'intervento del servizio di emergenza 118 e del medico legale, hanno potuto recuperare il corpo del trentasettenne e hanno potuto mettere in sicurezza l'intera area. Le indagini sul caso sono state avviate dai carabinieri di San Giovanni in Fiore, intervenuti sul posto insieme al 118 e ai pompieri.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima – Enel, in una nota, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio rimasto ucciso in Calabria mentre era impegnato in lavori di ricostruzione di una linea elettrica. L’azienda sta lavorando per accertare la dinamica dell'incidente.