Si è spento poco prima di mezzogiorno nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale "Cannizzaro" di Catania Andrea Gravina, un ventiduenne di Vittoria (Ragusa) rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nella sua città. Il giovane aveva riportato un gravissimo trauma cranico ed era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso e sottoposto ad un intervento chirurgico nel Trauma Center. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti per salvargli la vita. Tanti i messaggi apparsi su Facebook dopo che si è diffusa la notizia della morte del giovane, che era molto conosciuto nella sua città, dove dopo il diploma all’istituto alberghiero aveva iniziato a lavorare come cameriere.

Ferite altre tre persone nell’incidente stradale – L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì alle porte di Vittoria. Ancora tutta da accertare la dinamica, ora al vaglio della polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Secondo la ricostruzione riportata dai quotidiani locali, a scontrarsi sono state una Lancia Y (su cui viaggiava Andrea Gravina), una Yaris e una Passat e, oltre alla vittima, nell’incidente sono rimasti feriti anche la conducente e i due passeggeri della Yaris. Illeso invece l’uomo alla guida della terza auto coinvolta. I feriti sono stati portati per le cure del caso al “Guzzardi” di Vittoria, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.