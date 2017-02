in foto: Sebastiano Bartolin durante una gara di atletica.

Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale: Sebastiano Bortolin, 18 anni, è morto nel nosocomio Suem subito dopo il trasporto. L'auto in cui viaggiava con un amico si è schiantata contro un tir, in una curva sulla Regionale 348 Feltrina, nel Trevigiano, intorno alle 18 di venerdì 24 febbraio 2017. Accartocciata l'auto, una Citroen C3, mentre l'autoarticolato, nel tentativo fatto dall'autista di evitare lo scontro, è finito fuori strada. Dall'utilitaria sono stati estratti i due giovani in gravissime condizioni e trasportati celermente all'ospedale Suem. Bortolin, il più giovane dei due, è deceduto poco dopo, mentre Davide Costa, 19enne trevigiano e alla guida della vettura, è in rianimazione. Il conducente è illeso.

Sebastiano Bartolin aveva 18 anni, era di Farra di Soligo (Treviso) e frequentava il quinto anno dell'Istituto agrario Della Lucia di Vellai. Sebastiano, che il 7 aprile avrebbe compiuto 19 anni, era un atleta dell'Ana Feltre. Da meno di un mese era campione veneto indoor della 4×200 metri e sabato 28 febbraio, il giorno dopo il suo decesso, avrebbe ricevuto il premio per i suoi risultati atletici del 2016.