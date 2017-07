Drammatico incidente stradale nelle scorse lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nella zona di Bologna. Un autoarticolato che trasportava un container carico di materiale, infatti, nel tardo pomeriggio di giovedì è improvvisamente sbandato cadendo da un viadotto e finendo in fondo alla scarpata dove è presente una strada comunale. Il terribile volo nel vuoto di diversi metri e il successivo schianto sono costati la vita al conducente del mezzo. Per il camionista, infatti, sono stati inutili i successivi soccorsi sanitari giunti tempestivamente sul posto. All'arrivo dell'ambulanza era già morto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 nel tratto tra l'allacciamento A1-Variante di Valico e Sasso Marconi, in direzione di Bologna. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte della polizia stradale, il Tir avrebbe sbandato a causa dello scoppio di un pneumatico con un repentino cambio di traiettoria verso destra. Il conducente avrebbe a questo punto perso il controllo del pesante mezzo urtando violentemente e abbattendo una barriera integrata antirumore presente lungo il tratto, terminando la sua corsa in fondo alla scarpata. Solo per puro caso in quel momento non stavano passando altri veicoli e non ci sono altre persone coinvolte nell'incidente. Per recuperare il relitto del tir e liberare la sede stradale è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore.