Un grosso camion con rimorchio lanciato a tutta velocità che non riesce a fermarsi al casello autostradale travolgendo tutto e tutti in una scena quasi apocalittica. È lo spaventoso incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo l'autostrada La Marquesa Lerma, in Messico, e ripreso dalle telecamere di sorveglianza del casello autostradale i cui video sono stati pubblicati online. L'autista del tir, probabilmente per l'alta velocità o per la rottura dei freni, ha sbandato e ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail per poi dividersi letteralmente in due in diverse parti.

Mentre la motrice è schizzata dalla parte destra, il carrello posteriore con tutto il carico è piombato a tutta velocità su alcuni operai che erano al lavoro per ripristinare la viabilità dopo un precedente incidente stradale, distruggendo qualsiasi cosa in cui andasse incontro. Nel video di vedono alcuni operai scappare davanti ad una enorme nuvola di polvere sollevata dal tir e dalle bare di ferro che trasportava. Solo per puro caso non ci sono state vittime. L'incidente infatti ha fatto sei feriti oltre ad un ingente numero di danni.