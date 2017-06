in foto: Il van dopo l'incidente (@Vigili del fuoco).

La Strada statale Romea, l'extraurbana che collega Mestre a Ravenna, non è nuova ad incidenti stradali, ma la situazione che si è presentata ai Vigili del fuoco sabato mattina 10 giugno deve essere apparsa immediatamente critica. Al chilometro 120+800 in direzione Venezia, all'altezza della pizzeria griglieria Ca' Romea, nel tratto di strada che attraversa Gambarare di Mira, un furgoncino Peugeot è attraversato in quasi tutta la sua lunghezza dal guardrail. La barriera di contenimento, infatti, cominciava proprio in quel punto per l'intersezione, di lì a poco, di un'altra strada secondaria.

in foto: L'inizio della barriera di contenimento.

Nell'abitacolo si trovavano tre persone di nazionalità marocchina residenti a Pontelongo (Padova): l'automobilista di 33 anni, il passeggero seduto al suo fianco di 26 anni e un altro accomodato dietro, di 24 anni. Il giovane uomo di 26 anni risulta essere quello in condizioni più critiche e tuttora la sua prognosi è riservata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 7.30 di sabato mattina 10 giugno. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Mira e Mestre e il personale del 118. Per liberare le tre vittime dalla trappola in cui si trovavano sono state necessarie cesoie, divaricatore idraulico e martinetti. I tre sono stati poi caricati sull'ambulanza e immediatamente trasportati in ambulanza. Il guidatore e il passeggero di 24 anni, in condizioni meno gravi, si trovano a Dolo.