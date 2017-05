Un uomo di trentotto anni ha perso la vita in un grave incidente stradale registrato la sera di mercoledì ad Ascoli Piceno. La vittima, Pietro Serafini, viaggiava a bordo della sua motocicletta in direzione della città quando per cause ancora da chiarire con esattezza si è scontrato con una Fiat Grande Punto condotta da una donna, che stava uscendo dallo stabilimento della Scandolara per girare a sinistra verso San Benedetto. Secondo una prima ricostruzione dello schianto, il motociclista non ha potuto evitare l’impatto con la vettura. Un impatto tremendo che purtroppo gli è stato fatale. L’uomo è stato sbalzato dal sellino della moto ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Stava tornando a casa quando è avvenuto l’incidente – Secondo quanto riportano i quotidiani locali Pietro, sposato e padre di una figlia, viveva nel quartiere Monticelli e lavorava in una lavanderia industriale nei pressi del centro commerciale Città delle Stelle. Stava tornando a casa dal lavoro quando è avvenuto l’incidente. Sul luogo dello schianto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. È stata la moglie la prima persona a recarsi sul posto e riconoscere il corpo senza vita del marito.