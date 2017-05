Intorno alle 11.45 di sabato 6 maggio al Lido di Venezia si è verificato un incidente che ha coinvolto due bambini e la madre. Nei pressi dell'incrocio tra via Malamocco e via Mezzalira, la donna e i figli stavano attraversando la strada per salire sull'autobus in attesa sull'area di sosta, quando un'auto sopravvenuta alle spalle del mezzo pubblico ha colpito la famiglia. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Il bambino di sei anni è stato condotto all'ospedale di Padova per prevenzione, mentre la bambina di dieci anni è stata portata dal padre al nosocomio Civile per trattare piccole escoriazioni. La donna è stata curata all'Angelo.

Secondo una prima ricostruzione la famiglia stava correndo sulle strisce pedonali per poter salire sull'autobus, quando una Fiat Punto li ha investiti senza gravi conseguenze. Immediato l'intervento sul posto del 118. Complice dell'incidente, probabilmente, la scarsa visibilità, poiché la fermata dell'autobus si trova poco dopo le strisce pedonali, chiudendo la visuale a chi viene dal lato opposto. Secondo quanto riportato da VeneziaToday, la cittadinanza aveva più volte segnalato il problema di quell'attraversamento pedonale.