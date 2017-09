Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6.30 sulla strada statale Siena-Grosseto, in direzione Bettolle. Un camion si è scontrato con un’auto mentre era su un viadotto tra due gallerie, è finito contro il guardrail sfondandolo ed è precipitato da un viadotto facendo un volo di circa quindici metri. Il conducente del mezzo pesante è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo a cinque metri di distanza. Era cosciente quando sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e subito trasportato al policlinico di Siena. È stata soccorsa anche la donna che era alla guida dell’auto che si è scontrata col mezzo pesante.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora, disagi per gli automobilisti – Ancora da chiarire le cause dello scontro tra il camion, che trasportava un escavatore, e l’altro veicolo. Sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni: la strada è infatti rimasta chiusa per un'ora e mezzo.