Non ce l’ha fatta Stefano Marcello, il ventitreenne di Lendinara (Rovigo) rimasto gravemente ferito una settimana fa in un drammatico incidente stradale. Un incidente avvenuto all’alba del 15 maggio a Merlara, in provincia di Padova, quando il ragazzo è finito contro un’abitazione dopo aver perso il controllo della propria auto. Quella mattina il giovane stava andando al lavoro presso un’azienda che produce componenti automobilistiche. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco di Este che hanno dovuto liberarlo dalle lamiere della sua auto, che si era rovesciata su un fianco. Dopo essere stato stabilizzato dai medici del Suem, il giovane era stato portato in ospedale a Schiavonia e poi a Padova. Sottoposto a una delicatissima operazione chirurgica, Stefano ha lottato per una settimana ma alla fine nessuno è riuscito a salvarlo. Il ragazzo è morto nell’ospedale di Padova.

I genitori donano gli organi – Straziati dal dolore i familiari e sotto choc anche i tantissimi amici del giovane che subito dopo aver saputo dello schianto in auto avevano invaso la sua bacheca Facebook con messaggi e parole piene di speranza. “Forza Stefano”, gli avevano scritto, “Siamo tutti con te”. “Non correte. Non correte mai contro il tempo. Ciao Stefano, angelo per tutti noi”, è il messaggio che, scrive il quotidiano Il Resto del Carlino, hanno invece lanciato i genitori e il fratello della vittima, che hanno deciso di donare gli organi del ragazzo.