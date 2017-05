Una normale serata di lavoro nel camion fast food fuori da una discoteca affollata per poco non si è trasformato in tragedia per una cameriera statunitense della Florida. La giovane donna, Julie Saint-Fleur, infatti è rimasta pesantemente ustionata dopo essere inciampata nella vaschetta dell'olio bollente usato per cucinare, nel tentativo di scappare dopo una violenta sparatoria in strada. L'episodio intorno alle 3 del mattino quando al camion dei panini c'erano molte persone in attesa. Qualcuno di loro però ha iniziato a litigare per futili motivi e ben presto dalle parole si è passati ai fatti e sono spuntate le pistole.

I colpi hanno fatto scattare un fuggi fuggi generale e così anche Julie si è data alla fuga. Purtroppo per lei però nel caos non si è accorta di aver urtato la vaschetta dell'olio bollente che le si è riversato addosso. Julie ha spiegato di aver sentito una pressione sulla sua colonna vertebrale mentre correva via dalla scena e temeva di essere stato colpita. Solo quando ha raggiunto il fratello si è accorta con orrore che la su pelle si stava sciogliendo intorno ai fianchi cancellandole anche i tatuaggi. Portata in ospedale, la giovane ha dovuto essere sedata e ha subito diversi interventi chirurgici durante i quali i medici gli hanno preso la pelle dalla parte anteriore delle gambe per sostituire quella danneggiata sul retro.