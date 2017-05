"Non dire bugie, non ti credo. Hai visto Romeo una o più volte?". Una domanda tranchant posta da Matteo Renzi al padre Tiziano, indagato nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Consip. L'intercettazione, anticipata dal Fatto Quotidiano e pubblicata all'interno del nuovo libro del cronista Marco Lillo, risale allo scorso 2 marzo. Dopo aver letto l'intervista concessa da Alfredo Mazzei a Repubblica, in cui il commercialista napoletano parla di un presunto incontro tra Tiziano Renzi, Alfredo Romeo e Carlo Russo, Matteo Renzi decide di chiamare il padre per chiedergli di dire la verità: "Devi dire tutta la verità ai magistrati, non puoi dire che non conosci Mazzei perché è l'unico che conosco anche io. Devi ricordarti tutti i nomi e tutti i luoghi, non è più la questione della Madonnina e del giro di merda di Firenze per Medjugorie", dice Renzi al padre Tiziano. "Non dire di mamma, se no la interrogano", prosegue l'ex presidente del Consiglio. "È vero che hai fatto una cena con Romeo?", chiede nuovamente Matteo Renzi, di conseguenza il padre replica che la cena "alla bettola" non sarebbe mai avvenuta, tantomeno il presunto incontro con Romeo avvenuto in un bar.

"Non ti credo e devi immaginarti cosa può pensare il magistrato. Non è credibile che non ricordi di avere incontrato uno come Romeo, noto a tutti e legato a Rutelli e Bocchino", incalza Matteo Renzi. Tiziano Renzi allora risponde di non ricordare esattamente i particolari, ma sostiene di aver partecipato a un convegno al Four Season verso la fine del 2012, insieme a numerosi esponenti del mondo dell'impresa italiana. "Andrai a processo, ci vorranno tre anni e io lascerò le primarie. Non puoi dire bugie, devi dire se hai incontrato Romeo una o più volte e devi riferire tutto quello che vi siete detti. Devi ricordarti che non è un gioco", conclude allora Matteo Renzi.

A stretto giro, l'ex presidente del Consiglio ha replicato a Marco Lillo e al Fatto Quotidiano, sostenendo che quelle intercettazioni diffuse dal cronista non conterrebbero alcun elemento penale, ma anzi contribuirebbero a provare la totale estraneità del segretario del Pd alla vicenda