La Procura di Pavia ha disposto l’apertura di una nuova indagine per il caso di Garlasco. Al centro dell’inchiesta c’è Andrea Sempio, 28 anni, un amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. La Procura di Milano ha approvato anche la richiesta revisione del processo avanzata dalla difesa di Alberto Stasi che ha prodotto una nuova consulenza dove viene evidenziata la presenza di un Dna attribuibile a Sempio sotto le unghie di Chiara. Per l'omicidio della studentessa, l'allora fidanzato Alberto Stasi sconta una condanna a 16 anni di reclusione, confermata dalla Corte di Cassazione. I nuovi sviluppi potrebbero portare alla sospensione della pena. Chiara Poggi è stata uccisa a martellate la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta in cui si trovava da sola a Garlasco (Pavia). La traccia biologica è l'elemento principale che ha portato all'apertura di una seconda indagine, tuttavia ci sono anche altri elementi che verranno scandagliati dagli inquirenti.

1 L’alibi.

Il nome di Andrea Sempio non è nuovo nelle indagini. Il giovane era già stato sentito all'epoca dei fatti e aveva fornito per il giorno del delitto, la mattina del 13 agosto 2007, un alibi che appariva attendibile anche se non incrollabile. A un nuovo esame l'alibi non sembrerebbe più così solido.

2 I tabulati telefonici.

Sottoposti a una nuova analisi anche i tabulati tabulati telefonici dai quali emergono scambi telefonici che insistono il giorno stesso dell’omicidio.

3 La bicicletta.

All'epoca dei fatti due persone riferirono di aver visto una bicicletta ferma davanti a casa Poggi all'ora delitto. Anche Andrea Sempio all'epoca aveva una bicicletta.

4 Il numero di scarpa.

A carico del nuovo indagato c'è, inoltre, la misura di scarpa del medesimo numero (tra il 42 e il 42,5) dell’impronta nel sangue rilevata sul pavimento della villetta Garlasco