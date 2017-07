È ormai tutto pronto a Camposampiero (Padova) per accogliere la salma di Gloria Trevisan, la giovane architetto deceduta insieme al fidanzato Marco Gottardi a Londra, nel terribile rogo della Grenfell Tower, dove la coppia viveva da qualche mese. Il fratello di Gloria e l'avvocato della famiglia, Maria Cristina Sandrin, sono partiti per la capitale britannica per completare le ultime pratiche burocratiche relative al rimpatrio del feretro, previsto per oggi. Poi la salma di Gloria sarà trasportata nel duomo del paese, dove sarà allestita la camera ardente prima delle esequie in programma mercoledì 19 luglio alle 17. Il sindaco ha decretato il lutto cittadino: bandiere a mezz'asta, serrande dei negozi abbassate e nessuna manifestazione pubblica. “La famiglia è stravolta – ha detto l'avvocato Maria Cristina Sandrin – ma in questo momento di difficoltà sta dando prova di grande amore”. A stringersi attorno al dolore della famiglia Trevisan c'è l'intero paese. “Chiediamo però – ha precisato il legale della famiglia – che la stampa rimanga fuori dalla chiesa durante il funerale per rispettare il cordoglio dei genitori e di tutti i parenti”.

Ancora non si sa quando arriverà in Italia la salma di Marco Gottardi, morto accanto a Gloria.

Più lunghi invece i tempi per il rientro del feretro di Marco Gottardi, il fidanzato di Gloria originario di San Stino di Livenza (Venezia), morto abbracciato a lei nel rogo della torre dove i due vivevano. I due ragazzi, ripetono i familiari, “ne sono andati restando vicini”. Marco e Gloria sono infatti rimasti abbracciati mentre vedevano il rogo divampare sempre di più sotto di loro fino a inghiottirli e insieme sono morti nel loro appartamento divorato dalle fiamme. Gloria Trevisan è stata identificata diversi giorni prima del fidanzato anche se i due erano a poca distanza l'uno dall'altra. I corpi dei due ragazzi infatti erano completamente carbonizzati e se per la giovane è stato possibile usare impronte dentarie, per il ragazzo il riconoscimento è stato molto più difficile.