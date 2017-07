A 24 ore dal funerale della sua ragazza Gloria Trevisan, oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto anche per Marco Gottardi, il 28enne di San Stino di Livenza (Venezia) morto un mese fa nel terribile rogo della Grenfell Tower a Londra insieme alla 27enne di Camposampiero,(Padova). Oltre un migliaio di persone nel pomeriggio di giovedì hanno affollato la chiesa di San Stino di Livenza, che non è riuscita ad accogliere tutti gli amici e le tantissime persone che hanno voluto far sentire la propria presenza alla famiglia del giovane scomparso.

"La vostra partecipazione è un segnale di vicinanza per questa famiglia" ha dichiarato il parroco durante l'omelia invitando tutti a stare ancora alla famiglia del giovane colpita dal lutto. Mentre l’intera comunità di San Stino si è fermata con negozi e bar che sono rimasti chiusi per il lutto cittadino, in chiesa per i funerali anche molti rappresentanti delle istituzioni locali. Tra le tante autorità presenti, i sindaci del territorio e il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che già aveva partecipato mercoledì ai funerali di Gloria Trevisan al Duomo di Camposampiero. Purtroppo infatti non è stato possibile svolgere insieme le esequie dei due ragazzi e si è dovuto procedere a due distinte cerimonie nei rispettivi paesi di origine.

Commovente il messaggio che il papà e la mamma di Marco, Gianni Gottardi e la moglie Daniela, hanno fatto leggere a conclusione della cerimonia religiosa per il definitivo addio al loro figlio e alla sua ragazza: "Ci hai lasciato nel momento più bello, Marco. Ora insieme a Gloria aiutaci a superare questo momento difficile. Rimarrete per sempre nei nostri cuori. Sarete i nostri angeli custodi, con la vostra luce illuminerete la nostra vita. Vi ameremo per sempre".