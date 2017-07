In molti avrebbero voluto vederli ritornare assieme. Proprio così come se ne erano andati quella maledetta notte del 14 giugno scorso nel rogo della Grenfell Tower di Londra. Purtroppo questo non è stato possibile. La salma di Gloria Trevisan è arrivata ieri al Marco Polo di Tessera ieri alle 12 con un volo della British Airlines. Oggi sempre alla stessa ora toccherà al suo fidanzato 28enne Marco Gottardi. Due voli diversi, due funerali diversi per i ragazzi originari rispettivamente di Camposampiero e San Stino che si erano conosciuti allo Iuav e hanno trovato la morte a Londra, dove è andati in cerca della fortuna che nel nostro Paese non erano riusciti a trovare. “Finalmente aveva trovato un buon lavoro e una buona paga", ha spiegato il padre di Gloria ai cronisti giovedì mattina davanti alla sua abitazione nel comune padovano, prima di chiudersi nel silenzio.

Oggi pomeriggio il funerale di Gloria, domani quello di Marco.

Il funerale della 27enne è previsto per il pomeriggio di oggi alle 17, nella chiesa di San Piero a Camposampiero, dove il sindaco Katia Maccarone ha proclamato una giornata di lutto cittadino. A dare l’estremo salute alla giovane sono attesi il vice prefetto di Padova, il governatore Luca Zaia, l'assessore regionale Roberto Marcato, amministratori del territorio e tantissimi amici. Al lutto partecipa anche la comunità: commercianti ed esercenti di Camposampiero, terranno le serrande abbassate. Anche le bandiere del Municipio saranno a mezz'asta e non ci sarà alcuna manifestazione pubblica. Lo stesso Zaia, salvo impegni istituzionali fuori Regione, sarà poi giovedì alle 16.30 a San Stino di Livenza per l'ultimo saluto a Marco. Per il quale stasera sarà celebrata una messa alle 20.30.