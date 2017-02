Almeno tre persone, tutti uomini, sono rimaste uccise e una quarta è stata portata in ospedale per un’intossicazione da fumo a causa di un incendio divampato in un club in Germania. Si tratta dello “Steam Works”, una disco-sauna che si trova nel piano sotterraneo di un palazzo collocato nel quartiere di Schöneberg, a Berlino. L’incendio, secondo quanto comunicato dai pompieri, si è verificato nella tarda serata di ieri. Le cause del drammatico rogo sono ancora da chiarire. Come riportano i media tedeschi, le fiamme sono comparse all’improvviso nel club e grazie al rapido intervento dei pompieri l’incendio è stato domato in fretta, senza estendersi in altri locali posti nel palazzo che ospita la disco-sauna.

Decine di persone salvate dai vigili del fuoco – Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, al momento dell’incendio si trovavano nel locale della capitale tedesca almeno quindici persone tratte in salvo e messe al riparo dal freddo nei mezzi dei vigili del fuoco dato che indossavano solo asciugamani o accappatoio e che successivamente sono state interrogate dagli inquirenti. Lo “Steam works”, ex "ApolloSplashClub", viene descritto come un locale piuttosto noto frequentato dalla comunità Lgbt di Berlino.