Tragedia nella tarda serata di mercoledì a Sesto fiorentino, nella città metropolitana di Firenze: un improvviso incendio ha devastato un capannone ex mobilificio usato come rifugio da immigranti uccidendo uno degli occupanti. La vittima è un cittadino somalo di 35 anni, soccorso dai vigili del fuoco accorsi sul posto dopo l'allarme, ma deceduto dopo il trasporto in ospedale. Quando è stato recuperato, in una delle tante stanze ricavate nel capannone, era già privo di sensi e nonostante i tentativi dei sanitari del 118, che lo hanno anche trasportato nell'ospedale fiorentino di Careggi, per lui non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno estratto dalle fiamme altre due persone, anche loro trasportate in ospedale per intossicazione da fumo ma non sarebbero in pericolo di vita. Tutti in salvo gli altri occupanti della struttura che alla vista delle prime fiamme sono riusciti a mettersi in salvo scappando all'esterno del capannone. Lo stabile era stato occupato circa due anni fa e al momento al suo interno vi erano circa un centinaio di stranieri, per lo più somali, la maggior parte richiedenti asilo.

Tutti loro a causa delle fiamme sono stati costretti a passare la notte in strada al freddo anche se la protezione civile ha distribuito decine di coperte e ha messo in piedi una cucina da campo per dare bevande calde. Proprio per difendersi dal freddo di questi giorni probabilmente qualcuno degli occupanti ha inavvertitamente fatto divampare le fiamme in uno dei locali in cui era stata suddivisa la struttura che poi si sono estese alle aree vicine. Ai vigili del fuoco sono servite 27 unità con 9 veicoli antincendio e diverse ore per poter domare l'incendio.