La coltre di fumo che ha invaso l'autostrada A18 – in provincia di Messina – a causa degli incendi divampati sulle colline nella zona di Taormina, dove ci sono diversi focolai, ha creato vero e proprio panico tra gli automobilisti, molti dei quali – contravvenendo al codice della strada – hanno invertito la marcia. Per allontanarsi dai roghi e dal fumo spinto dal forte vento, le auto hanno fatto una improvvisa inversione in maniera autonoma, procedendo nel senso opposto.

Molti uomini e donne alla guida hanno chiamato con i telefonini la polizia stradale che non appena è giunta nella zona ha chiuso il tratto di autostrada tra Giardini Naxos e Roccalumera e ha gestito la circolazione, fino alla riapertura, anche se si procede a rilento. Le forze dell'ordine hanno comunicato che la situazione è in continua evoluzione e che la circolazione è resa complicata dalle nubi di fumo che hanno invaso la carreggiata. Vigili del fuoco e personale della Protezione civile stanno tentando di domare i roghi e dare assistenza alla popolazione. Anche nella zona tirrenica, nelle vicinanze di Tindari, il fumo è arrivato in autostrada sulla A20 Messina Palermo, dove la circolazione è stata interrotta per mezz'ora.

Gli incendi sono scoppiati venerdì mattina ed hanno causato ingenti danni sia ambientali che alle attività economiche della provincia di Messina. Nel corso della giornata di ieri, in piena emergenza, era stata fatta evacuare – oltre a decine di abitazioni – anche una residenza per anziani di contrada Case Nuove Russo. Molte persone si sono presentate al pronto soccorso lamentando i sintomi da intossicazione.