Gli incendi continuano a far paura in Sicilia e, dopo Messina, nelle ultime ore l’emergenza roghi ha colpito anche la provincia di Palermo. Nuovi focolai si registrano a Giacalone, dove dall’alba di oggi sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco inviati dal Comando provinciale di Palermo e un Canadair. Ieri i pompieri sono stati impegnati per tutto il giorno nelle zone di Bosco Busino, agro di Monreale, dove il fuoco in poco tempo ha distrutto un’intera area boschiva. È drammatica la situazione anche a Ferrarello, frazione di Blufi, dove sono andati distrutti diversi ettari di vegetazione e dove è stata disposta l’evacuazione degli abitanti. Una ragazza è rimasta leggermente intossicata e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Nel corso della giornata di ieri sono andati a fuoco anche diversi ettari di verde nella zona di Contessa Entellina. Si segnano roghi anche a Lipari. Un incendio è divampato la notte scorsa a Monte Rosa dove sono stati impegnati i vigili del fuoco. Le fiamme hanno poi assalito un'altra località dell'isola: Tivoli, nella verde borgata di Quattropani. Bruciati diversi ettari di macchia mediterranea e minacciate diverse villette e un residence. Gli inquirenti sono al lavoro alla ricerca dei piromani.

Altri incendi in diverse zone del Centro-Sud – La Sicilia non è l’unica regione italiana a dover fare i conti con gli incendi. Nelle ultime ore, mentre almeno a Messina la situazione è leggermente migliorata, un vasto incendio è scoppiato sul Vesuvio e anche sul Gargano sono andati a fuoco boschi e macchia mediterranea. E anche nel Lazio sono divampati roghi: circa 80 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma, il 60% per incendi di sterpaglie: “Dal primo giugno a oggi il numero degli incendi boschivi si è quasi quadruplicato rispetto all'anno scorso. E questo anche a causa della siccità eccezionale”, ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi.