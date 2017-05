“La situazione qui è terribile, stanno aumentando i fronti del fuoco e stiamo aspettando ancora l'arrivo dei mezzi della Protezione Civile, siamo disperati”: è l’allarme lanciato nella serata di giovedì dal sindaco di Naso (Messina) Giuseppe Letizia. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nel paese del messinese e si è esteso ai centri abitati di alcune frazioni del Comune che sorge sui Nebrodi. Il sindaco ha ordinato l'evacuazione di case, soprattutto nella contrada di Malò. “Con il buio – ha spiegato – i mezzi aerei non possono operare. Le folate di scirocco spingono le fiamme su più fronti e non sappiamo come intervenire”. Il sindaco ha aggiunto che i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno evacuato numerose abitazioni. Alcune case, ha detto ancora il sindaco del messinese, sono bruciate e altre sono danneggiate. Letizia ha comunque escluso la presenza di feriti o di persone in pericolo ma ha sottolineato che la situazione è grave.

Altri incendi a Cefalù – Le temperature in Sicilia ieri hanno raggiunto anche i trentacinque gradi e l’incendio è stato alimentato dai venti di scirocco. La zona del Messinese non è però l’unica che in queste ore sta facendo i conti con l’emergenza incendi. Altri roghi si sono verificati infatti nel Palermitano, soprattutto a Cefalù, dove sono intervenuti Canadair. Vigili del fuoco, squadre antincendio comunali di Cefalù, Lascari, Campo Felice e San Mauro, forze dell'ordine, volontari e protezione civile sono intervenuti per domare le fiamme. “Sono stati straordinari – ha detto il sindaco Lapunzina – Abbiamo cercato di salvare il salvabile fino a quando i canadair non sono potuti rientrare in azione”. Alcune case sono state evacuate. Solo poche ore prima il sindaco aveva lanciato un allerta incendio in previsione dello scirocco, condizione ideale per la propagazione degli incendi.