In giorni come questi in cui negli Stati Uniti non si parla altro che della chiusura all'immigrazione imposta dal nuovo Presidente Donald Trump per evitare il terrorismo in patria, un elenco delle più comuni cause di morte in Usa potrebbe scatenare un nuovo dibattito sulla reale efficacia delle politiche della nuova amministrazione statunitense. Come riporta la Nbc, infatti per un cittadino statunitense ci sono più probabilità di morire per un incidente domestico soffocati dal cibo che per un attacco terroristico di matrice islamica compiuto sul suolo americano.

A questa conclusione si è arrivati grazie ad un report del think tank liberal Cato Institute su terrorismo e immigrazione che ha raccolto le cause di morte negli ultimi dieci ani vale a dire dal 2006 al 2015. Secondo lo studio, infatti, per ognuno degli anni considerati uno statunitense aveva una probabilità su 3.640.000 di essere ucciso in un attacco terroristico compiuto da immigrati. Secondo le stesse fonti, nell'arco di tempo considerato, mediamente ogni anno mille persone muoiono soffocate dal cibo, mentre solo 2,6 quelle uccise da un attentato terroristico islamico compiuto da stranieri. Il dato non aumenta di molto se si considerano anche gli attentai di matrice islamica compiuti da statunitensi: il totale arriva a 5. È decisamente più probabile morire in un incidente domestico in bagno.