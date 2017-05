Un video diffuso su Youtube dall'utente Alessandro Ventimiglia sta letteralmente gettando nel panico il Movimento 5 Stelle, in particolare gli esponenti palermitani. Dopo il caso "firme false" che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di alcuni parlamentari nazionali (gli onorevoli Giulia Di Vita, Riccardo Nuti e Claudia Mannino, sospesi al momento dal M5S), un altro "scandalo" agita le acque il casa Movimento 5 stelle. Nel video, che contiene un audio registrato durante una riunione privata tra alcuni membri M5S alla Camera della durata di oltre 30 minuti, Andrea Cottone, componente dello staff della comunicazione M5S alla Camera, parla con alcuni parlamentari pentastellati attaccando duramente Ugo Forello, fondatore dell'associazione antiracket AddioPizzo e attuale candidato sindaco della città di Palermo per il Movimento 5 Stelle. Cottone riporta sostanzialmente alcune indiscrezioni sull'associazione fatte da una sorta di "insider", un ex socio uscito da AddioPizzo nel 2009. Prendono parte alla riunione il deputato Riccardo Nuti, l'onorevole Giulia Di Vita, la deputata Chiara Di Benedetto e l'onorevole Loredana Lupo, allarmati dalla possibile candidatura di Forello alle prossime comunarie pentastellate.

Secondo Cottone, Forello avrebbe percepito alcuni compensi nell'ambito di processi innescati dalle testimonianze di alcuni imprenditori finiti nella rete del racket "Un circuito meraviglioso, si convincono gli imprenditori a denunciare, si portano in questura e gli avvocati diventano automaticamente uno fra Forello e Salvatore Caradonna", si sente nell'audio trafugato. "Poi Addiopizzo si costituisce parte civile e viene difesa da quell’altro e come parte civile i vertici dell’associazione chiedono i rimborsi e se li liquidano loro stessi". Insomma, dalla riunione emergono sospetti sulla gestione dell'associazione anti-racket da parte di Forello, che viene considerata poco trasparente. Cottone parla inoltre di un presunto conflitto di interessi di Addiopizzo: alcuni esponenti dell'associazione, infatti, risultavano presenti sia nel comitato del ministero degli Interni che gestisce il fondo per i risarcimenti agli imprenditori estorti sia nei collegi difensivi degli imprenditori stessi. "Nessuno ha pensato di denunciare queste cose? Perché Addiopizzo non si può toccare", dice l'onorevole Giulia Di Vita. "È un fatto molto grave", sostiene Riccardo Nuti. "Siamo stati scalati", replica Cottone.

Nel giro di poche ore, quando il gruppo Comunicazione M5S si accorge della diffusione dell'audio registrato durante la riunione e trafugato, viene inoltrata una dura nota stampa alle redazioni di vari giornali, dove si annunciano denunce contro chiunque diffonderà l'audio in spregio alla normativa vigente