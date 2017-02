Avevano programmato tutto nei minimi dettagli arrivando a spostarsi dalla Sicilia fino in Emilia in macchina per svaligiare una piccola filiale di provincia, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri che li aspettavano da ore appostati all'interno della banca. Così due rapinatori catanesi sono stati arrestati in flagranza di reato nelle scorse ore in provincia Parma. I due infatti sono finiti in pieno in una trappola che avevano preparato per loro i militari dell'arma della compagnia di Salsomaggiore e del Nucleo investigativo di Parma che erano stati messi in allarme per un imminente colpo alla filiale di Collecchio.

I carabinieri non sapevano in realtà a che ora e in che giorno esatto i rapinatori sarebbero entrati in azione per questo sono rimasti appostati all'interno e fuori dalla banca per circa trenta ore fino a quando nel pomeriggio di lunedì i due malviventi non sono entrati in azione. L'operazione, denominata "Broken window", era partita sabato perché durante normali controlli i carabinieri si erano accorti che una vetrata sul retro della banca era stata manomessa, segno evidente di un colpo imminente.

In accordo con la Procura e con il direttore della banca, i carabinieri si sono appostati intorno alla filiale in borghese e nella notte tra domenica e lunedì alcuni di loro si sono nascosti anche all'interno in attesa del colpo ma i banditi non si sono fatti vedere. Così anche il giorno dopo quando i militari si sono finti invece dipendenti e clienti. Dopo la chiusura infine si sono nascosti di nuovo all'interno questa volta riuscendo a catturare i rapinatori che erano entrati in azione poco dopo la chiusura. Grande la sorpresa dei due, un 53enne e 48enne, quando si sono trovati di fronte i militari. Hanno tentato un breve fuga ma sono stati subito catturati e portati in carcere.